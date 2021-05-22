谷婭溦扭耳仔笑吳業坤大話精 爆坤哥怕傳緋聞拒一齊食飯 (19:49)

【今日直擊】谷婭溦（Vivian）出席新碟粉絲見面會，曾甩底缺席其宣傳活動的吳業坤（坤哥）帶同10張新碟現身撐場。兩人合照時，坤哥半跪認錯，Vivian作狀扭他的耳仔，又在坤哥手持的新碟上寫上「大話精，但原諒你」， 場面搞笑﹗羅天宇也有現身，並送上鮮花，與Vivian合唱《哭牆》。

提到新碟賣斷市要三度加印，Vivian坦言是個很大的鼓勵。坤哥對Vivian說︰「我從日本回港後的首個商場騷就給了你，沒收錢之餘還要蝕錢，終於冇拖冇欠﹗」羅天宇自爆今早失聲兼鼻塞，幸得坤哥教他飲薄荷糖沖水開聲。入行6年至今零緋聞，Vivian爆坤哥怕傳緋聞拒和她食飯，坤哥說︰「傳過一次就驚，一世有陰影﹗」Vivian被問到對坤哥、羅天宇可有感覺時說︰「坤哥睇住我大，是很有義氣的前輩。很多人讚天宇靚仔，表姐胡曦文也讚他。（你覺得？）都是的。我們是好兄弟。」

坤哥重提被指因與193合作而被無綫飛出新劇的傳聞時說︰「我能現身即是沒有事，我是因為可能要主持奧運，所以下次先。（193惡搞TVBuddy。）不知道，送了給他就是他的，我沒教唆他這樣玩。」

（即時娛樂）