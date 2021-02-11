MIRROR歌曲奪叱咤2周冠軍 《調教你MIRROR》預告曝光 (12:22)

ViuTV節目《調教你MIRROR》將於6月7日晚首播，梁祖堯（阿祖）跟MIRROR在梅窩共處多天，而阿祖則負責調教12位成員。阿祖在社交網貼了近30秒的節目預告，預告中阿祖和MIRROR經理人黃慧君（花姐）在車廂對話，花姐問：「你（阿祖）估你可唔可以調教我12個仔？」阿祖說：「呢件事難度都唔細。」預告中見到12子浩浩蕩蕩出發到梅窩，期間眾成員累到在船上睡着。

預告中亦剪輯了花姐的說話：「簽完佢返嚟，的確有好多缺點嘅...」﹑「好多人單飛啦，我覺得佢會擺單飛做第一位，MIRROR做第二位...」﹒「點呀，你可唔可以有啲上進心呀？」﹑「佢係優柔寡斷，佢發返我脾氣，就覺得我點解話佢黑面...」﹑「其實佢哋係好幸福嘅，冇經歷過究竟出面原來做新人咁慘㗎？」

另外，MIRROR歌曲《WARRIOR》氣勢如虹，已連續2星期成為叱咤903專業推介冠軍歌，有指對上一次有組合能連奪叱咤2星期冠軍歌，要數到2006年軟硬天師的《好兄弟》，而《WARRIOR》在新城及港台的排行榜亦已奪冠，ViuTV的《Chill Club》榜則排在第2位。

（即時娛樂）