余香凝誕6磅半B女Clare 爆囡囡跟老公餅印一樣 (13:08)

余香凝（Jennifer）為老公陸政渡誕下B女Clare，Jennifer在社交網貼B女捉實父母手指的合照，畫面充滿愛，Jennifer寫道：「Welcome home baby Clare﹗別人說小孩子不能讚，會讚壞但容許我在這裡讚一讚，要讚讚寶寶最後體重6.5磅，沒有浪費媽媽狂食長胎食物而胖了好多的心血，再讚讚寶寶非常配合，兩母女合作無間，在大家的努力下，剖腹產第三天就上奶了，可以餵母乳餵到飽，也都要讚讚爸爸一直在身邊陪著媽媽﹑服侍媽媽，雙眼袋都出來了。寶寶，以後只要妳健康開心媽媽就滿足了，這世界沒有東西比妳更重要，愛妳﹗」

初為人母的Jennifer向傳媒報喜：「好開心，BB健健康康出世，自己都擔心佢體重，2星期前最後一次產檢，BB體重都係5磅半，但出世時有6磅半，所以係好開心。BB似足爸爸，（兩父女）一個餅印，好靚吖，已經有眼眉毛，起初會諗BB女會唔會似我咁，我眉毛好少，結果似爸爸好多眼眉毛，眼睛好大，好可愛，佢都好乖，喺醫院咁多日，佢都好配合媽媽快啲有母乳，我喺醫院唔係瞓得好多，每3小時起身一次，同佢一齊努力嘗試，好快就成功咗，佢冇亂咁喊，只係肚餓先喊，好乖，雖然好多老人家話唔好讚壞BB女，但都要嘉許嘅。

自己心情同以前有乜唔同？終於明白乜嘢係心肝寶貝，當佢一喊，自己好擔心，佢有一次喊，我都跟埋喊，會唔會係佢有唔舒服，朋友就叫我放鬆啲，仲話有排你擔心，要成世㗎，我都感覺到成世人要擔心個感覺，所以明白媽媽點解以前成日咁長氣，真係要好好愛惜媽媽。」

（即時娛樂）