曾被孩子撞破和太太「親密行為」 森美：你哋要唔要細佬？ (14:43)

森美坦言已經忘記對上一次抱囡囡和惜囡囡是何時了。（無綫電視網上視頻截圖）

森美育有一對仔女，他表示跟仔女的關係已經不像以前。（無綫電視網上視頻截圖）

育有一對子女的森美，亮相無綫節目《日日媽媽聲》，分享與仔女的相處之道之餘，還親身感受女人的「痛楚」，再看森美的「死頂」能力。

森美坦言現時不能嚇唬小朋友，他解釋：「現在跟小朋友相處，再不是以前那種你說什麼，他就認同是什麼，因為你可能會錯，而他知道的很多，當時我跟孩子的關係改變了。」

森美女兒現時15歲，主持羅敏莊問他是否記得上一次抱女兒和親女兒是多久前的事？森美說：「別說了..有一次我外出，出門之前就：我走了，她（女兒）在遠處說再見，就走掉了，跟着我突然想起，以前不是這樣，以前我每次出門，她就會跑過來，一跳，熊抱我的腰﹑我的肩..糟了，最後一次是何時？已經忘記了。我那時有少許心痛，我女兒對我那親密的一刻﹑最後一次我竟然沒有好好珍惜。」

余安安問森美如果感覺到女兒拍拖，他會怎麼辦？森美說：「安安姐的問題很尖銳，你一講我個心痛了一下，你一說，我心裏...有另一個男人嗎？我很難去幻想，因為我已經不能惜她（女兒），如果有另一個男人可以親她，我會賞他『兜巴星』。」

羅敏莊續問如果森美和太太有親密行為時，卻被孩子無意中發現或撞破，他們的反應是什麼？森美笑說：「試過了﹗就跟他們說，你們要不要弟弟？（即是不要停嗎？）不是，要停下來，什麼『不要停』？」森美被問到當時如何處理時，他笑稱：「做瑜伽囉﹗我們在做瑜伽，你先出去。」

（即時娛樂）