日日媽媽聲｜黎燕珊何婉盈分享單親媽媽心聲 對愛情仍有盼望 (15:38)

何婉盈表示女兒現時已14歲，但暫時仍不贊成她再拍拖。（無綫電視網上視頻截圖）

無綫節目《日日媽媽聲》昨晚播出一集，邀來黎燕珊和何婉盈分享做單親媽媽心聲。珊姐說：「我記得當時要離婚，我有一段時間考慮自己要怎麼辦，將來條路要怎樣走？其實我是正面去想，我不會哭哭啼啼。對我來說，最大困難當然是經濟，當我外出工作時，請家傭幫忙，孩子最重要是開心成長，工作之外就有親子時間，盡量斷絕應酬。」

問到有沒有跟仔女交代離婚一事，她說：「其實不用特別談，他們都明白、都會見到，他們知道誰最疼他們，還有誰為他們好，有時仔女都跟我說『媽媽，我們長大了，放手吧』。」

珊姐表示跟前夫一方仍保持關係，她說：「因為我覺得這是成年人的事，既然大家一起時不開心，經常吵吵鬧鬧，我不想他們（指仔女）在恐懼中成長，會影響到他們將來在社會工作的自信心。」

問到對愛情是否仍有盼望及信心？她說：「我有呀，現在仔女都有拍拖，他們經常說『媽媽，我們長大了，你也找個伴吧』。」

何婉盈表示離婚後獨力照顧女兒，她說：「我的難處是要工作，主內和主外都是我，要分配時間工作，我還要讀書，還要湊她，我不用上班就跟她親子時間，因為我都要養她。（女兒有沒有問為什麼不見爸爸？）學校活動老是只有我出席，沒有爸爸媽媽出來，她就開始問我，我跟她說，其實因為爸爸跟我生活上或思想上不配合，其他事都沒有問題，因為我也不太贊成在孩子面前說對方壞話。」

問她對愛情仍有沒有憧憬？她說：「始終有憧憬，但女兒現在14歲，都幾抗拒，可能由小到大都是我和她兩個人，所以現時和她說這個話題，她還是不贊成，希望她長大後會改變（想法）。」

（即時娛樂）