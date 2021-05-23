返內地工作兩個月狂吸金 羅霖惦念家人 擔心患肝癌媽媽 (16:00)

羅霖在內地工作兩個月不停吸金，但同時她擔心患肝癌的母親。（林蘊兒攝）

【今日直擊】羅霖今日盛裝出席於九展舉行的藝術及收藏品博覽會，她展示一條私人珍藏20多年的翡翠鑽石頸鏈用作拍賣，底價逾百萬元，所得部分捐予慈善用途。

為撐好友陳昭昭，羅霖前晚從內地返港專程出席活動，她透過「回港易」不用隔離。羅霖在內地兩個月期間，主要拍廣告和商演工作狂掙人民幣，心裏掛念在港家人，「因為媽咪患肝癌，做完手術後身體未完全復原，所以好擔心，即使有內地多媒體公司，斟我留內地工作一年，因好難經常中港兩邊走，所以沒應承」。

羅霖身在內地工作時，患上急性食物中毒和腸胃炎，3小時內屙嘔20多次，朋友送她入院治療，意外地瘦了6磅，現最渴望找到好歸宿照顧自己。

為方便返內地工作，羅霖已預約5月31日接種科興疫苗，但當知悉內地在本月中有新疫苗推出，只需打一次針就可以，令她蠢蠢欲試，期望香港能引入。

陳昭昭將珍藏多年的紫玉翡翠拍賣，底價20萬元，拍賣所得的20%會捐予柬埔寨救助孤兒。受疫情影響，昭昭難飛往柬埔寨探望居住當地70多歲的父親，只保持網上視像聯絡。同時，疫情也令她經營大灣區地產公司生意大跌9成，因此日常生活盡量省吃儉用。

（即時娛樂）