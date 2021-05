next

【今日直擊】YouTube頻道「女神channel」早前推出以張曦雯(Kelly)為主角的片段封面圖片涉抄ViuTV《ERROR自肥企画》宣傳圖,設計及用詞似足九成。被事件連累遭網民鬧爆的Kelly今日出席活動時表示不清楚事件,看完報道後也不太明白發生什麼事,其社交平台亦沒人留言指摘。她認為︰「有個說法是『Imitation is the something flattery』,即是讚美別人,可能公司覺得別人做得好想複製吓。」被追問公司抄襲其他電視台概念好不好時,Kelly不知如何回答,遂拉開話題,提議談談她與男朋友的感情,稱兩人十分穩定。

(即時娛樂)