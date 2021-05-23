白只陰沉形象被定型 楊淇舞台劇角色要死幾次夠淒美 (18:00)

游學修、楊淇、DJ當奴、白只、朱栢謙等合演的舞台劇《久天長地》，將於9月在香港演藝學院公演，日前他們拍攝宣傳海報，舞台劇改編自小說《甚麽天長 怎樣地久》，台前幕後團隊關係千絲萬縷，原著作者為DJ Wasabi，與當奴是同事，白只、游學修等亦是演藝校友，眾人均有豐富舞台經驗。

白只最近不停演出舞台劇，他笑言不是「轉行」：「咁我都係舞台度出嚟嘅，只係中間走過去做音樂，得閒又去拍電影，呢個時勢有劇搵我，梗係返嚟『屋企』啦。依家我都做緊幾個騷，我排劇排到半夜，之後趕嚟影相，影完即刻去排戲。其實我舞台劇一直做喜劇，自從拍咗電影，被人定咗型我好陰沉，連今次舞台劇都要做慘情戲，不過叫做有得做正經戲，一嘗心願啦！」

女主角楊淇率先劇透，自爆角色要死足幾次夠淒美：「因為故事都有穿越成分，所以預咗要死足幾次，今次劇本都『慘慘哋』，不停要我哋勾起痛嘅感覺，所以我不時捉住Wasabi問要咩類型嘅痛，我都擔心排戲會喊到收唔到聲，加上做舞台劇係現場對住觀眾，如果要心痛到流眼淚，咁就演技大考驗。」

未埋位前眾人有講有笑，但當奴不時「愁眉苦面」未見太興奮：「我唔係緊張，只係監製要求我哋畀一個『最痛』嘅表情出嚟，咁我哋呢啲『偶像派』淨係『Chok』開，加上平時做節目，都係帶歡樂畀人，好少慘樣示人，埋位前要時間入戲，今次拍檔個個都係戲精，自己要閉關練習。」

游學修型格上陣，很快投入痛心情緒。他指同劇演員夠分量，舞台上交流過足戲癮：「今次大家關係都好close，好似我同白只係校友，導演係白只演藝學院嘅老師，監製又係演藝大師姐，喺前輩面前更加要打醒十二分精神！過去一年我投放比較多嘅時間喺網媒，呢次重踏台板感覺，都有啲啲唔同，但作為表演者係享受觀眾即時畀你嘅反應，好想快啲到9月開騷。佢哋好早就搵我做呢個劇，當時我嘅網台都未開，但係受到疫情影響，依家網台上軌道，要大家夾時間排戲，但係我太愛呢個故事，我直情想改電影版，到時睇吓有冇老闆投資。」

（即時娛樂）