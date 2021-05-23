孖蔣嘉瑩施匡翹充當一日農夫 謝高晉負責捉蟲 (19:28)

蔣嘉瑩（左起）、謝高晉和施匡翹在烈日當空下分工合作，體驗做農夫的艱辛。（大會提供）

蔣嘉瑩、施匡翹及謝高晉日前為網上平台節目《職業試工隊》，到有機農場體驗做一日農夫，親手收割紅菜頭及椰菜。

拍攝當天相當炎熱，更遇滂沱大雨，幸好最後太陽出來了，在農夫Kelly指導下，3人在烈日當空下分工合作，蔣嘉瑩負責除草，施匡翹負責施肥，謝高晉則負責捉蟲；完成例行工序後，他們再到紅菜頭田及椰菜田收割收成物，表現興奮。

蔣嘉瑩表示學了很多農場知識，體會到農夫的艱辛：「好似清除紅秋葵附近雜草，好高技巧及要好小心，要睇清楚是菜還是草？拔錯了，就會浪費了菜，鐮刀要插深一點，將草連根拔起，幸好我沒拔錯，農夫滿意我的表現，可以請我做兼職。」

施匡翹負責為潺菜施肥，初時以為用「大便」施肥一定很臭，她說：「一點也不臭，原來是用有機肥料，混合了花生麩和骨粉，還有施肥不可以直接灑在菜裏，否則吃的時候，有機會吃到殘留物，影響味道。」

捉蟲任務，當然由男子漢謝高晉負責，他笑言：「簡直是跟蟲蟲捉迷藏，青色的菜青蟲，好蠱惑，有時會躲在葉面，有時躲在葉底，最困難是剛下完大雨，蟲蟲匿埋避雨，所以更加難找，要仔細逐片菜葉翻開望，終於找到一條大肥蟲。」

（即時娛樂）