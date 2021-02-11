ERROR自肥企画｜陳海寧鄭嘉欣八大新晉女神大起底 (20:48)

陳海寧在《ERROR自肥企画》中憑住可愛的日文口音而被觀眾注視，她是193的緋聞女友。（陳海寧Instagram圖片 / ViuTV網上視頻片段截圖 / 明報製圖）

ViuTV《ERROR自肥企画》曲終人散，節目被網民捧為「綜藝第一神作」，除了因為ERROR與幕後團隊「無制限OT編集団」再次合作產生的化學作用，擦出火花之餘，節目本身亦創意、娛樂性及話題性十足，同時讓觀眾睇完「有嘢落袋」，從節目信息引發無窮思考。ERROR的表現固然出色，8位曾在節目中出現過的新一代女神亦非常值得大家留意，位位非常高質，在網上擁有大批粉絲，人氣絕不比4子遜色！

陳海寧（Isabella）因樣子跟阿Dee（何啟華）相似而被封為「Dee姐」，她亦是193（郭嘉駿）的緋聞女友。Isabella在《ERROR自肥企画》中曾兩度代替因要參與電影《金手指》拍攝及宣傳的阿Dee出賽，憑住可愛的日文口音而被觀眾注視。Isabella今年27歲，2015年入行，初時主要拍攝MV、電影，也參與港台劇集。她曾在電影《哪一天我們會飛》飾演楊詩敏（蝦頭）的年輕版角色，其後開始主力參與ViuTV節目，曾客串演出劇集《仇老爺爺》，又參加過《辣伙頭》及《辣伙頭‧開火》，亦曾主持《家多咗個PET》。

同樣27歲，於第6集飾演「侏羅紀公主」的鄭嘉欣（Christine）模特兒出身，是太陽娛樂文化旗下藝人，2016年出道的她身高178cm，加上樣子甜美，有「港版石原里美」外號。Christine曾參加《全民造星III》，可惜50強止步。

29歲的李文潔（Liz）在阿Dee的「自肥」項目《鹹濕荒島俏博士》中飾演阿Dee的小助手，穿上性感比堅尼現身，加上不時開聲窒阿Dee，令觀眾留下深刻印象。Liz 18歲時加入模特兒行列，2016年曾參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》，惟未能躋身20強。今年初，她再次參加ViuTV的另類選美真人騷節目《最後一屆口罩小姐選舉》，終成功入圍並加入阿Dee的隊伍，代號是「肥妹」。

蘇小小（Zoe）參與肥仔（梁業）的「自肥」項目演出，穿上貼身衫飾演身材火辣的搜查官。Zoe除了是模特兒外，也是一位紋身師。她在Instagram擁有26.4萬追蹤者，是新一代的Ig女神。

兩大人氣KOL阿Gi（樊沛珈）及阿冰（吳冰）現身於193的「自肥」項目《人氣出奇蛋》，擔任其首支個人單曲《睡到三點》女主角。阿Gi於香港理工大學產品設計學（榮譽）文學士畢業，現為YouTube頻道「啱Channel」成員之一。她在2018年參加ViuTV《Good Night Show 廣告女皇》開始為人認識，其後不時參與ViuTV的節目拍攝及主持工作，同時也在港台及商台的節目演出。阿冰在Instagram擁有25萬追蹤者，畢業於浸會大學電影學院的她在機緣巧合下加入YouTube頻道「小薯茄」。她曾客串演出ViuTV劇集《理想國》，也擔任過Dear Jane歌曲《銀河修理員》MV女主角。

最後要提的就是沈殷怡及陳欣妍，有睇開ViuTV節目的觀眾對這兩位《美女郊遊遊》主持不會陌生。兩人同樣在第1集及第15集，以一身Cosplay造型出現。陳欣妍扮演《新世紀福音戰士》中的葛城美里，又在第10集的「格仔導演」Mike「自肥」項目中現身，與團隊一齊出海睇海豚。

（即時娛樂）