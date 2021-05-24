經歷6次抑鬱｜葉翠翠拒再生BB 湊3個仔呻辛苦：每日好似打仗 (14:34)

黃嘉雯和陳曉華跟師姐葉翠翠和她的兩個兒子合照。（鍾偉茵攝/Ig圖片）

2005年港姐冠軍葉翠翠，昨晚（23日）與其他前港姐錄影無綫節目《開心大綜藝》，並分享參選經歷，她表示心情緊張，因被安排坐在師妹陳曉華及黃嘉雯旁邊，她說：「我發覺個頭和身形都闊過她們一倍，所以上鏡有點擔心，雖然最近我減了15磅，但生了3個，也踏入『4』字頭，真係冇得揮，要行埋一邊。」

婚後誕下3子的翠翠，帶同大仔及二仔到場，問可會考慮再追多個？她即搖頭道：「不會了！我真的好驚，冇命呀！好辛苦，沒有自己時間，因為我放不低畀工人照顧，照顧3個每日都好似打仗咁。」

她指最大問題是生完BB情緒有所改變，她說：「生了3個小朋友，最難就是要搞掂情緒，產前抑鬱都未搞掂，又來產後抑鬱，前後經歷過6次抑鬱，之後要靠做運動，令自己走出不好的情緒，行返出抑鬱狀態，我不是不鍾意小朋友，而是身體已經handle不到。」

黃嘉雯及陳曉華於節目分享參選經歷，談及穿泳裝秘密，問她們參選當年有沒有偷偷加墊？她們均表示沒有，黃嘉雯說：「我是真材實料，泳衣是服裝同事安排，都不可以加墊。」陳曉華亦稱：「沒有！我都想加，但唔畀加，只可以用膠紙黐實一點免走光。」

（即時娛樂）