翻唱《青春頌》曬唱功 小肥拍MV恨與Serrini爭許廷鏗 (15:55)

時隔4年，小肥（徐智勇）將於今年推出全新專輯，碟內與Serrini（梁嘉茵）合唱單曲《青春頌》已推出，二人日前拍攝歌曲MV。

小肥翻唱過去10年的11首經典廣東歌及1首全新作品，其中一首翻唱歌曲是許廷鏗的《青春頌》。小肥分享這首歌的誕生過程：「陳輝陽同我講想做男女合唱版《青春頌》，問我有冇相熟女歌手，把聲又同我夾到，但我未諗完，陳輝陽就建議搵Serrini，我聽到梗係話好！」多得陳輝陽，成就了小肥與Serrini的首度合作。

Serrini予人感覺總是很多鬼主意，不過小肥對她卻有不同看法，他說：「合作前都有聽Serrini嘅歌，亦鍾意上網睇佢啲訪問，因為我都鍾意聽佢講嘢，尤其我好想unlock（釋放）自己，會覺得佢做人嘅隨心、唔理人點睇嘅個性好值得學習。到正式合作，發現佢真人原來比較內向，可能我哋未熟到佢會將平時好有趣嘅一面攞出嚟，希望大家以後再合作多啲，畀多啲有趣嗰方面我睇啦！」

《青春頌》MV以學生生活作背景，Serrini亦有抽空參與其中，小肥透露今次製作大陣仗，因為陳輝陽找來電影製作班底拍攝，他到達現場後看到製作組陣容時，也嚇了一跳，更以為自己去錯地方。小肥笑言如果有機會，想嘗試與Serrini扮好姊妹，並一起愛上許廷鏗，來個爭仔大作戰呢！小肥說：「要多謝《青春頌》許廷鏗本尊，亦好開心佢聽完後，畀咗好多心同加油公仔我。」

（即時娛樂）