林欣彤放狗發生意外 下巴膝蓋手掌受創 夤夜到醫院求診 (17:40)

林欣彤（Mag）昨晚放狗時，愛犬「飛飛」發狂地跑，由於衝力太大，結果Mag發生意外受傷，要急送院治理。

今午近5時，Mag在Instagram報平安，並貼了幾張受傷的照片，她的下巴、膝蓋和手掌明顯擦損，她寫道：「向大家報個平安，琴晚出咗個ig story得到好多關心，人間有愛，我放狗嘅時候仆咗落大約兩三級樓梯，因為當時我隻狗『飛飛』好失控，而佢真係好大力，發狂咁跑，所以衝力都好大，結果我膝頭哥同下巴落地，我暈咗趴咗喺地下幾分鐘，完全郁唔到，聲都出唔到…

當刻明白到打拳被人knock out嘅感覺，我被個地下knock out咗，結果震親個牙骹傷咗韌帶，同埋有啲皮外傷，仲有膝頭哥腫腫瘀瘀咁，骨應該就冇事！好彩！係暫時唱唔到歌、咬唔到嘢、又唔係好行到路，就當個天安排我放假啦！」

Mag續寫道：「我都預咗有一日放狗會跌親，因為成日都危危乎，但冇諗過可以跌成咁，好番之後我要操得大隻啲！強壯啲！睇住嚟啦！我好想喺度多謝所有問候我嘅每一位~~我覺得好溫暖好溫暖，仲有係話要隨時ready出嚟幫我，同埋隔空幫咗我忙嘅每一位，好感動好感動，我真係好幸福，係痛嘅，係煩嘅。

但係往往呢啲moment，就係愛湧出嚟嘅時候了，多謝各位嘅愛！當然最感謝係我嘅家人，夜媽媽陪我去醫院嘅細佬同daddy，煮粥俾我嘅媽咪，祝我早日康復，Positive vibe！我會好快好返㗎！#我隻狗完全唔知發生咩事所以毫無悔意 #好傷心仲好傷身 #養狗不容易 #我決定嬲佢幾日。」

（即時娛樂）