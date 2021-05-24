專訪｜擇偶要有Feel不講金 馮盈盈想挑戰演啞女 (22:59)

現年26歲的馮盈盈，2016年當上港姐冠軍，加入TVB後工作不斷，做主持又拍劇，備受公司力捧。盈盈當年參選港姐大方承認有個十優醫生男友「寶寶」鍾文浩（Martin），兩人分手後，她先後跟無綫娛樂新聞台主播鄭衍峰（Leonard）、已故賭王何鴻燊的四房兒子何猷亨、地產公司執董曹展康（Bobby）的名字扯上關係，盈盈堅稱自己單身，亦不急於發展新感情，「工作和學業真的很忙，不想在感情方面有什麼特別的追求，一切隨緣，不一定要有錢，揀選對象亦不會有資產審查，看緣分會給我什麼吧！最緊要有感覺，撻得着。如果有個成熟到好似陳展鵬在劇集《逆天奇案》的角色一樣，又英勇又機智，幾man呀！我覺得真的不錯，都會鍾意，暫時未試過和年紀大我很多的異性拍拖，但我不會介意，最緊要都是撻得着」。

盈盈於《逆天奇案》中介入陳展鵬與林夏薇的戀情，她強調現實中從未做過第三者，有感人生苦短，無謂浪費時間和精力，糾纏一些令自己覺得辛苦的關係上，「工作已經辛苦，亦有很多事情要處理，希望有一段理想的關係，令到自己成為一個更好的人，所以健康的關係才是自己所追求的」。對於被負面新聞纏身，弄致形象變得拜金，她說：「不認識我的人這樣講，我不會放在心上，會當他們冇到，認識我的人都知我不是這樣，這是最緊要的。」

提到參與過不少劇集演出，盈盈認為角色都是比較多嘢講又強勢，故想挑戰一個較靜的角色，或是演啞女，「可以嘗試用手語和眼神演戲，而不是用把聲，想在這方面挑戰自己，給觀眾新鮮感，我有信心做到，因為有很多人話我不說話，比起出聲好很多。其實我收工後返到屋企都不太說話，比較沉靜，開工不停說話已用了很多能量，問我的屋企人就知，他們都很奇怪為何報道話我很多嘢講，因為我在家中真的不出聲」。

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（即時娛樂）