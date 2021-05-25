好聲好戲｜孖孫慧雪肉緊聲演經典角色 楊潮凱不滿意自己表現 (12:59)

陳自瑤（YoYo）﹑楊潮凱﹑洪永城（Tony）和羅毓儀在無綫節目《好聲好戲》第3回合較量，他們各自找聲演拍檔，YoYo邀來張頴康和她聲演《他來自江湖》周星馳和梅小惠角色；潮凱找來孫慧雪和他聲演《天地豪情》結局篇張家輝和蔡少芬激動「攤牌」一幕。

昨晚（24日）一集拍檔聲演回合啟動，潮凱聲演影帝張家輝角色，雪雪則聲演蔡少芬，2人表現激動又肉緊，咬牙切齒聲嘶力竭，最後獲得主席評判和專業評判，合共給予6盞綠燈和1盞紅燈，成績不俗，評判之一的韓馬利指雪雪聲音似蔡少芬，她說：「不過有唸失字情况，一用力一急，就容易唸失字，所以這個要很小心。」專業評判雷碧娜則說：「因為一開始，阿雪吸引了我，直到她脫了口形，我才再注意你，有點過火了，按捺一下，到最後才爆發。」

魏惠文則給予紅燈：「你（潮凱）好有感情，但無法配合角色。」葉振聲則讚潮凱：「你給我感覺是你在真演，算不錯了。」導師龍天生亦說：「我和潮凱練習過，他選擇應不應該像家輝的聲音，我給他的意見是到時候着戲來發揮，你成功了。」

潮凱聞言感觸落淚，他表示不太滿意自己表現：「因為排練了很久，花了很多時間思考應怎麼做，上台前想叫自己別太緊張，但一開始，緊張就突然太澎湃，所以你們剛才說的過火是對的，但有些位置我知道再按捺就發揮不了，有些已經變差了，那一刻我覺得怎麼做不到自己要求的表現呢？」

（即時娛樂）