拳腳無眼｜盧覓雪著舒適藍戰衣舌戰玻璃朱：隨時有大動作 (15:43)

資深傳媒人盧覓雪今天和「玻璃朱」朱庭萱在港台節目《視點31》舌戰，題目為「娛樂為甚麼？」，屆時二人將會就兩大電視台近來鬥綜藝、鬥娛樂辯論。盧覓雪今午在Ig貼戰衣相，並寫道：「今日戰衣！佢哋問我做乜成身藍色，其實我就無話刻意着咩色，主要都係上鏡要大方端莊，話晒上電視無得執㗎嘛～另外舒適度都好重要，方便我隨時有大動作，你知啦拳腳無眼嘛！」

雪雪今早返商台為《在晴朗的一天出發》開咪，獲主持阮子健及林海峰打氣，他們叫雪雪要留力，又表示會收看節目支持。期間3人的話題圍繞着P圖，阮子健問雪雪「識唔識P圖」，她笑稱：「冇！因為我本人唔識P圖。」

當雪雪講到為小朋友健康着想，就不要給他們手提電話，林海峰聞言搞笑問她：「係唔係驚P圖？」雪雪笑稱：「梗係啦！第一樣就驚呢個，真係你都講得出個重點。」林海峰再說：「係怕上癮，返唔到轉頭，夠啦！今日要留力，為你打氣，比賽前為你撥扇淋水，拎棚假牙嚟。」

至於玻璃朱曾自稱是軟硬天師超級Fans，在2013年她還為軟硬天師歌曲《山頂嘅朋友》MV客串，當時她有幾秒出鏡。

（即時娛樂）