跟《廉政行動2022》鬧雙胞？ 王浩信親身上陣拍動作戲 5樓跳落街追賊 (18:45)

王浩信在劇中大部分動作戲均親自上陣，當中包括一場由5樓跳落街追賊戲分。（劉永銳攝）

【今日直擊】王浩信、胡定欣、譚俊彥和蔡思貝等，今日出席邵氏網劇《廉政狙擊》開鏡拜神儀式。浩信在劇中演O記，他表示大部分動作場面由他負責，其中一場更要由5樓跳落地下，他說：「預了驚險，但都會親自上陣，吊威也好安全。」

該劇是胡定欣加盟邵氏後，首齣演出劇集，定欣說：「這部劇是我拍劇以來，成長背景最複雜、最苦最痛角色，講我因一場意外，失去一條腿，要安裝義肢，睇劇本時已睇到喊。」對於該劇與無綫拍攝中的《廉政行動2022》被指鬧雙胞，王浩信覺得沒所謂，取材和角度均不同。

有份拍《廉政行動2022》和《廉政狙擊》，在劇中演ICAC調查員的譚俊彥和蔡思貝認為兩劇有所不同，角色亦有分別，不會混淆，蔡思貝說：「造型都不同，《廉政狙擊》齊蔭，較女性化；《廉政行動2022》就較男性化，鬼馬活潑。」

問他們有否拍到精神分裂？譚俊彥笑說：「已習慣，之前演殺人犯，今次就拉人，演員好玩和有挑戰性，就是演繹不同人生。」思貝未試過兩劇疊住拍，好大挑戰，初期也要去適應，同時睇兩個劇本，頭腦要清晰。

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（即時娛樂）