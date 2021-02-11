Stanley@MIRROR缺席首映禮 陳欣妍銀幕初吻一Take過 (21:41)

【今晚直擊】日前有傳媒報道指人氣男團MIRROR受黃絲追捧，但成員Stanley（邱士縉）就為被視為「藍店」的美心旗下品牌「Shake Shack」與「Deliveroo戶戶送」代言，粉絲則為偶像開脫，雙重標準受質疑。首部港產Bollywood電影《我的印度男友》 今晚舉行首映禮，原本Stanley被列在出席嘉賓名單，未知是什麼原因，最後卻臨時缺席；據知他是獲旨呈邀請出席首映禮，Stanley卻WhatsApp旨呈，表示未能出席。不過，Stanley則於社交平台現身，見他努力地健身，並留言：「懶咗咁耐呀嗱！做啦！！」

至於《我的印度男友》導演Sri Kishore就率領男女主角成家宏（Karan Cholia）與陳欣妍，以及其他演員楊卓娜、喬寶寶、張沛樂和為電影獻唱主題曲的旨呈現身。陳欣妍受訪時表示，她與成家宏有場在的士車廂內激吻戲，亦是兩人的銀幕初吻，「講我做主動goodbye kiss，因時間緊迫，趕及日落前完成，所以來不及尷尬，結果一take收貨」。陳欣妍稱事前已向男友沈震軒備案，對方很支持她工作，不會呷醋。

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（即時娛樂）