視點31｜盧覓雪認為娛樂節目講社會責任是多餘 玻璃朱不建議藝人表態 (22:45)

資深傳媒人盧覓雪與「玻璃朱」朱庭萱今日獲港台電視節目《視點31》邀請擔任嘉賓，舌戰「娛樂為甚麼？」這個題目，原本安排今日下午直播，最後取消開live，改為於晚上轉播7分鐘的剪輯片段。節目中，主持人彭德章問盧覓雪及玻璃朱，電視娛樂節目是否需要有社會責任？盧覓雪認為娛樂節目講社會責任是多餘的，只需要令觀眾開心和追看，硬加社會責任在娛樂節目上，她覺得是適得其反。玻璃朱亦表同意，但不能娛樂到一個沒底線的位置，「有些事情危險和過了底線，我們就應該守住底線」。盧覓雪卻指在現今電視發牌制度下，有很多底線，「有些人話有些節目低俗，教壞細路，我這一代人是看《歡樂今宵》大的，每次有危險動作都會有警告字眼提醒觀眾不要模仿，我覺得有些節目已經做了，還會特地安排在深夜播出，已做晒體檢都話唔得，就過分苛刻」。

談到藝人被定黃藍之分時，兩人討論得最犀利。撐警的玻璃朱認為自反修例風波開始，很多藝人都被扣上顏色帽子，「好似扣上TVB是藍、是親中，ViuTV就是黃、是香港人，就算有TVB藝人沒有表態，甚至沒有立場，只想做好自己份工，不過是TVB就打壓你，還聽到很多廣告部同事講，客戶落完廣告都不敢返轉頭，因為不斷收到騷擾」。而她不建議藝人表態，因表態會失去了另一邊的觀眾。

盧覓雪則覺得這個世界可以反轉去想，「藍的被打壓，黃的也一樣，你問我覺不覺得ViuTV是黃，我覺得任何一個傳媒機構都是中性，除了《大公報》和《文匯報》，我都以中性去看，TVB為何被指藍，因為有一大班玻璃朱的藝人朋友撐警，還不是藍？加上無綫新聞取向、台風及高層言論，咪會有黃藍分別囉！如果純粹以綜藝節目去睇，我看不出邊個是黃邊個是藍」。

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（即時娛樂）