《視點31》直播變錄影 玻璃朱望港台有合理解釋 盧覓雪：有冇尊重過我？ (00:11)

資深傳媒人盧覓雪與「玻璃朱」朱庭萱昨日（25日）獲港台電視節目《視點31》邀請擔任嘉賓，舌戰「娛樂為甚麼？」這個題目，由於兩人立場各異，網民紛紛期待她們會有一場激辯；原本港台安排昨日下午直播，最後取消開live，改為於晚上轉播7分鐘的剪輯片段，數日後才安排播放足本版。盧覓雪與玻璃朱也對港台此安排大表失望，一度打算不出席。盧覓雪稱：「約我時講到明做直播，我是很享受做直播節目的人，聽到之後我就話其實我可以不來，但應承了主持人彭德章才來完成任務，希望港台可以給我一個正式的答案和合理解釋，一早定好晒先至再抽起，我都覺得好hurt，因為我都冇收錢，只是盡公民責任，支持香港的廣播事業，忽然間話抽就抽，有冇尊重過我？有沒有顧及我感受呢？我驚下次我都未必來，今次之後都是絕響，這個行為表現很不對等，我都不介意你亂，你竟然反過來擔心？真心難受。」玻璃朱則希望港台盡快給她們一個合理解釋，「我明白港台的擔心，可能驚我們講粗口或打交，我覺得他們對嘉賓不夠信任，我們都是大人，都有分寸」。

二人表示雖然於節目中討論得很激烈，不過做到理性討論，和平交流，過程十分開心，還大方握手合照。她們指討論得最犀利是藝人黃藍之分，被冠以顏色帽子，均受到不公平的對待，影響到娛樂圈生態發展，但經討論過後也得不出結論。玻璃朱澄清不是力撐TVB藝人，ViuTV節目有質素都會撐；盧覓雪也強調不止撐MIRROR，自己是世界friend ，什麼電視台都撐，只認為不應該什麼都政治化、分黨派、立場行先。玻璃朱又表示很開心可以和前輩盧覓雪交流，盧覓雪笑言：「我最近練拳，沒有出拳吖！」

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（即時娛樂）