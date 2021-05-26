電影《梅艷芳》預告片曝光 安樂電影江志強︰望完成梅姐遺願 (14:07)

一代樂壇百變天后梅艷芳（梅姐）逝世17年，由《寒戰》系列導演梁樂民執導的電影《梅艷芳》首條預告曝光。安樂電影公司江志強回憶2003年的某天應梅艷芳邀請見面，梅姐當時表示希望江志強能為她拍一部傳世的電影，江志強與張藝謀導演特別在《十面埋伏》中為她設計了一個角色，惟梅姐後來病逝無法實現願望。江志強說︰「我多年來一直惦記她未圓的夢，希望圓她臨終前的願望，同時填補最後《十面埋伏》合作不成的遺憾！這是我開拍電影《梅艷芳》就是我的初衷。」

為實現梅姐的遺願，江志強大約在3年前終於找到合適的演員、導演和劇本。他說︰「這些年來，我們等待一個好劇本、好導演，更重要的是等待一個具備梅姐神韻的演員出現。花了3年以上的時間在全亞洲找合適的人選，終於給我們找到了這位在戲中飾演梅艷芳的新人。沒有她，我們開拍不了這部電影，對我們整個團隊來說不只是幸運，還有一份緣分。同樣地沒有梁樂民這位有心的導演，也完成不了《梅艷芳》。」

導演梁樂民回憶《寒戰2》還在後期剪接階段時跟江志強見面︰「他告訴我一直想拍一部梅姐的傳記，問我能否執導。我對他說︰『你選擇今天跟我說這個願望，我很難推卻。』當天是12月31日，梅姐離開我們的那一天。編導生涯能遇上『梅艷芳』是我的福氣。從資料蒐集、劇本定稿、選角、拍攝、剪輯到後期，我最大的感受是香港曾經出現『梅艷芳』，是我們的福氣。」

（即時娛樂）