好聲好戲｜陳自瑤超水準聲演「甩頭芝」 阮兆祥：比梅小惠更似梅小惠 (16:35)

陳自瑤（YoYo）和洪永城在昨晚（25日）播出的《好聲好戲》，分別邀請張頴康和林夏薇擔任聲演拍檔。YoYo和阿康聲演周星馳和梅小惠的《他來自江湖》，兩人以角色造型現身，YoYo重現梅小惠「甩頭芝」的傻氣，表現理想；阿康亦獲評判激讚十足原聲演出，他們最後獲評判團7盞綠燈。

YoYo完成演出後表現激動兼落淚，她表示手都震。跟小惠份屬好友的阮兆祥讚YoYo的演出：「你已經能演繹到她的120%，比梅小惠更加似梅小惠，即使叫梅小惠現在來配，也未必能做得這麼好。」主席評判之一的汪明荃讚阿康表現有驚喜：「好似周星馳，說話的時機和語氣都似，雖然你們說緊張，但我看到你們很放鬆，真的好像兩人在吵架。」YoYo感激拍檔阿康，並感謝導師黃鳳英悉心指導，她主動上次攬攬英姐。

洪永城和林夏薇聲演動畫《西遊記之大聖歸來》，洪永城配孫悟空，薇薇配「小和尚」，二人演出同樣令人另眼相看，獲評判團7盞綠燈，薇薇說：「到了後段，我不知為什麼突然有情緒湧現，那種情緒是有點感動的，突然覺得這是很好機會，可以在這裏讓眾多導師教導我。」薇薇讚洪永城是多次演繹中最好的一次。汪明荃坦言起初也擔心洪永城，因為他上次配得不太好，但今次演繹好厲害；另一主席評判陳永信則讚他口形配得不錯，對白念得亦清楚，但亦嫌他念得太清楚，不像一隻猩猩王在說話，認為他可以再「放啲」。

（即時娛樂）