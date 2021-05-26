王菀之計劃創作全新裝置藝術 完成時間需以年計算 (19:48)

「第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮」將於5月30日舉行，王菀之（Ivana）日前接受頒獎禮前奏專輯訪問，分享她不忘初心將音樂立體化的歷程。Ivana出道16年來一直求變，除了音樂創作亦熱衷演出舞台劇、拍電影，甚至舉辦藝術展覽。她自言沒刻意為自己界定身分，只是透過不同的方式去表達信息。

Ivana早前舉辦名為《The Pink Room Experience》的藝術展覽，她表示「The Pink Room」是談標籤文化，展覽以粉紅色為主體，是因為她創作歌曲《The Pink Room》的旋律時，腦海浮現了粉紅色。Ivana說︰「我並非開始創作旋律便決定描寫標籤文化，但在那一刻，我很想嘗試解讀粉紅色，想試試解讀『What's pink to me？』，後來發覺大家想像到的事都不同，有些很甜蜜的系列，有很童真的系列，或很戲劇性，很黑暗的，都可以用粉紅色表達出來。我一直標籤時，再看看這些詞語，腦海裏的粉紅色仍然很靜，原來粉紅色一直沒有變，變的是我怎樣看待它，所以直接把這項目名為『The Pink Room』。」

Ivana透露已在計劃創作另一個裝置藝術，所需時間要以年來計算。她說︰「並非只在創作的時間長，而是在過程中要不斷丟棄舊有做過的事，要一直敢丟棄、擦走，直至做到自己都認為能成功變成裝置藝術就無憾，要得到這個版本才製作 ，所以只能說已在進行中。」

（即時娛樂）