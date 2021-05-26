阮小儀擺脫結婚無形壓力 迷戀小鮮肉 趙學而拒做美魔女寧好好養生 (21:02)

趙學而表示一直有構思在網上個人頻道，分享中年女人的人生經驗，並擬邀小儀做拍檔。（林蘊兒攝）

兩位中女趙學而和阮小儀齊齊跳出Comfort Zone，暫時放低藝人身分，體驗另一門行業的苦與樂。（林蘊兒攝/大會提供）

趙學而和阮小儀勇於衝破「中女」的心理關口，跳出自己的Comfort Zone，暫時放低藝人身分，體驗另一門行業的苦與樂。她們和康子妮、朱薰、楊思琦及杜如風參演ViuTV節目《中女唔易做》，面對從未試過的新挑戰，親身示範「中女唔難做」！

在電台工作長達20年的小儀，嘗試跳出多年的保護網，自薦當農夫體驗有機耕種，在學習過程中領悟到人生智慧「慢活」，她說：「以前每日太急，只顧掙錢、工作、努力表現博取認同，結果前幾年身體出事，患甲狀腺疾病，是積下來壓力造成也不自知。疫情令我反思，不會再似以前行得太急。」

小儀透露早在3字頭歲數，已感受「單身中女」的恐懼，皆因當年與拍拖多年的男友分手，感覺似世界末日，加上身形樣貌並不出眾，很擔心難覓對象。然而過了40歲關口後，小儀心態截然不同，現在隨遇而安，享受單身樂趣，不急為名分去結婚，而是要找到令自己餘生得到幸福快樂的伴侶。

她自覺已擺脫結婚的無形壓力枷鎖：「以前太畏首畏尾，現在學懂忠於自己，只要沒有做錯，沒有傷害別人，自己覺得開心便可以！」小儀自封為MIRROR成員Edan（呂爵安）的「正印」，她直認迷戀小鮮肉，認為年齡差距不是問題，只要兩人能溝通便可，現實中她只與細過自己兩年的男仔拍拖。

雖然被標籤中女，小儀卻有被指為「無敵童顏」抵禦，但她不以為然：「不覺得自己有童顏，反而覺得樣貌都幾成熟。只是因為身高令我有優勢，如果我個樣配上193的高度，感覺就會完全不同。」

加入娛樂圈30年的學而，第一次到電器店面試求職，體驗售貨員sell客的辛酸。自認「姐姐」的她，過去曾經跟很多年紀比自己細的男生拍拖，就連老公也比她細兩年，學而認為年齡只是數字。身為中女又是人妻角色的學而表示，生活與普通人無異，也要面對來自兩個家庭、身邊朋友和工作崗位不同難題壓力，所以會盡量做令自己開心的事。

有些人到了中年，會擔心樣貌有變而接受人工微調，學而卻寧願選擇養生，以天然方法保養自己，她說：「不需要做美魔女！雀斑、皺紋、眼袋都是陪伴成長，屬於自己的，不需要刻意整走。」

學而一直有構思，在網上個人頻道分享中年女人的人生經驗：「我可以邀請小儀做拍檔，不介意分享女性如何面對更年期，或者為少女解答生理問題的疑惑，教她們買第一個胸圍，甚至講性事也可以，最緊要坦白討論。」

（即時娛樂）