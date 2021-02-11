因了解而分開｜初戀女友宣布結束8年情 肥仔@ERROR回復單身 (22:22)

ERROR最近憑節目《ERROR自肥企画》人氣急升，同樣令四子的感情生活受到關注，其中肥仔（梁業）近日與拍拖8年的初戀女友阿芬分手，回復單身。阿芬近日突然在社交平台宣布「分」訊，她說：「對不起，我已和Leung Yip分開了，最近收到好多大家對我哋嘅祝福，我們會將一一轉化成鼓勵。因了解而分開其實也算是在感情路上最好的結果，我倆彼此也會在心裡互相好好祝福，希望大家繼續支持他，支持ERROR，讓他們為香港人煩惱繃緊的生活帶來幽默。」就分手一事聯絡肥仔，但他暫未回覆。

肥仔經理人濟哥回覆《明報》時，代為承認肥仔和阿芬分手一事，並表示：「肥仔工作很認真的，他的私人事通常不會影響到自己工作情緒。」原本昨晚舉行的電影《我的印度男友》首映禮，肥仔被列在出席嘉賓名單，未知是否因分手一事，故他沒有現身。

肥仔上月曾亮相陳志雲的YouTube頻道，他透露跟阿芬是在舞蹈學會認識，當時陳志雲向他催婚，答應提供一條龍服務，由他擔任婚禮司儀，鋼琴王子陳雋騫彈琴，包埋律師證婚，連婚禮場地也可以有折扣，但肥仔未敢答應，他表示希望待事業有成才娶老婆。想不到事隔1個月，他們的8年情告終。

而七仙羽曾在ViuTV節目《晚吹─有酒今晚吹》做嘉賓，期間提到要將肥仔介紹給「娟姐」練美娟，當時七仙羽說：「一個武大郎，一個潘金蓮，佢（娟姐）係單純嘅潘金蓮。（肥仔未必願意做武大郎？）肥仔願意，我問咗佢，喺化妝間問過，因為肥仔都話吼咗佢（娟姐）好耐，不過肥仔好忙，日日都唱歌，所以唔得閒識女仔。」

（即時娛樂）