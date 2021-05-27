《潮什麼》系列主持遭網民狙擊 3孩之母梁芷珮盼高抬貴手 (16:54)

憑主持《潮什麼》系列而受歡迎的無綫藝人梁芷珮（Christy），已是3子女之母，她的Instagram追隨者已逾10萬。Christy近日為廣告商直播時，期間有不少網民留言狙擊，有指廣告商事後疑似將貼文和影片刪走。

Christy事後則在Instagram撰長文抒發感受，她有感而發表示，她由普通師奶可以儲到10幾萬粉絲，已感到滿足、開心和感恩。她說自己是勤力的人，她的人生並不是為自己而活，而是為家中3個小朋友，她20歲時已嫁人，亦非來自富有家庭，老公當年也是一個普通20歲的年輕小伙子。

她寫道：「當年啱啱加拿大返嚟，我哋冇靠屋企人，未搵到工又冇地方住，劏房都住過，冇錢請工人姐姐，大仔咪周圍搵人幫手湊，我哋乜嘢工都做過，我做過娛樂記者，空姐，上樓時裝店嘅sales﹑reception...我老公bartender都做過，之後教golf先開始有穩定啲嘅收入、為咗小朋友可以輕鬆環境讀書，我哋用咗一大半嘅糧，供佢讀國際學校，生咗二仔後，我哋嘅收入根本唔夠供兩個小朋友讀國際，所以先讀homeschool，好感恩呢幾年可以幫公司拍旅遊節目，多人認識咗，多咗好多KOL嘅工作，收入穩定咗，就可以比到更穩定嘅生活三位小朋友。」

Christy表示兩公婆都好努力工作，忙到沒時間陪小朋友：「好似呢幾個禮拜，每日7點帶完小朋友返學，就開始準備拍節目，拍劇，仲有KOL嘅job，同埋夜晚教運動班，每一個工作都係有血有汗換返嚟嘅，我勤力做嘢，唔係淨係得個講字，所以希望各位高抬貴手，唔好因為我來自邊到，喺邊間公司做嘢，而抹煞我嘅工作機會，我只係一個努力工作，賺錢養大仔女嘅媽媽，世界上每一個父母都係咁，你哋如果唔鍾意一樣嘢，其實真係可以唔睇或者直接block咗我，然後follow返你哋喜歡嘅嘢，我個人好簡單，有嘢就做，有工就開，大家開心，簡簡單單就得㗎喇...」

（即時娛樂）