《好聲好戲》總決賽｜同台聲演粵語片 馮盈盈張振朗陳自瑤爭冠軍 (18:11)

張振朗與曹啟謙合作，分別聲演《鐵馬尋橋》的林嘉華及鄭嘉穎在劇中角色。（大會提供）

陳自瑤聯同何璐怡為《溏心風暴之家好月圓》大結局的一場戲配音。（大會提供）

馮盈盈（左起）、張振朗和陳自瑤同台較量，一齊聲演粵語長片的片段。（大會提供）

由阮兆祥和賴慰玲主持的《好聲好戲》已接近尾聲，經過3輪比賽後，3位出線藝人馮盈盈、張振朗和陳自瑤（YoYo）躋身總決賽，爭奪傑出聲演總冠軍。汪明荃、丁羽及王祖藍擔任主席評判，專業評判團包括鄭麗麗、陸惠玲、何璐怡和曹啟謙。盈盈、振朗和YoYo同台比併聲演實力，接受兩個回合考驗。

第一回合，3位出線者分別與專業評判團合作，為經典劇集配音，參賽者將聲演比自己較成熟的角色，考驗大家配音及情感表達能力。

盈盈將伙拍陸惠玲聲演《巴不得媽媽...》的經典場景，盈盈挑戰聲演劇中婆婆（汪明荃飾），未知能否贏得主席評判阿姐的青睞？

張振朗與曹啟謙合作，分別聲演《鐵馬尋橋》的林嘉華及鄭嘉穎，對於聲演反派的張振朗，可否以聲音說服眾評判，令他們投入於劇中？

陳自瑤聯同何璐怡為《溏心風暴之家好月圓》大結局的一場戲配音，二人將挑戰于素心（鍾嘉欣飾）未能接受其母親殷紅（米雪飾）的無理行為，決意將公司的股份退還給甘家的經典一幕，陳自瑤能否演繹好「視后」米雪當時的激動，令評判對她刮目相看呢？

第二回合，3位將同台較量，合作聲演一段經典粵語片的片段，未知3位表現誰更亮眼，得到評判的喜愛，成為傑出聲演總冠軍呢？

（即時娛樂）