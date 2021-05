2016年港姐季軍陳雅思(Bonnie)去年離開無綫後發展瑜伽事業,今午Bonnie在社交網宣布婚訊,她跟富三代DJ郭孟浚入紙申請結婚。她在Instagram貼了和男友恩愛合照,手上的巨型鑽戒甚搶眼,她以英文留言表示:「Said YES to the love of my life.Thank you baby for your love, the joy, and all that you do for us. Here's to the next chapter and happiest memories in the making.」同屆港姐亞軍劉穎鏇、好友倪晨曦和丁子田等都留言恭喜她。

(即時娛樂)