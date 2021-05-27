楊采妮47歲生日甫溫馨全家福 4歲孖仔選購紫色裙贈母親 (19:55)

楊采妮（Charlie）日前（5月23號）47歲生日，疫情下與丈夫邱韶智及一對孖仔在家中簡單慶祝，收到鮮花和裙子。Charlie在社交平台上載全家福，表示禮物是老公和兒子們一起上網預訂的，款式由兩個兒子決定。

她說︰「因為疫情的關係，去年和今年的生日都是在家中度過。老公前一晚提醒我不要調鬧鐘，睡到自然醒便可。其實早上便聽到他悄悄的準備出門.....爸爸和兩位兒子早已經商量好今天要給我的驚喜，而且還在前一晚不小心說漏嘴。👦🏻👦🏻︰mama , we have a secret！但是不能說....（還一直做這手勢）此刻....旁邊有位男士在冒汗。結果我得到了一束鮮花和.....紫色裙子！裙子上面的小花圖案和花束上某些花是一樣的。」

Charlie表示禮物是丈夫和兩個仔一起上網預購︰「就算爸爸不斷想引導他們選另一件我比較有機會會穿的白色款式，但兩兄弟堅持一定要買purple的，而且還要挑同款花束....於是少數服從多數...真的沒想到兩位四歲兒子會送裙子給我作為生日禮物。能不能穿已經不是重點，我會好好保存這份珍貴的禮物，也想在此謝謝所以在FB留言的生日祝福，太感謝了，也希望你們都平安愉悅。這兩年的生日雖然沒有特別慶祝，卻能感受到滿滿的溫暖，這樣已經很足夠了。當母親的一定會明白能睡到自然醒是多麼幸福的事。真沒想到兒子們已經可以一起安排驚喜，感覺他們長大了。感謝爸爸充滿耐性，事事讓孩子們培養家庭精神和參與感。是的，孩子們都知道我喜歡紫色。」

（即時娛樂）