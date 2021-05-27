睇演唱會唔留力致聲沙唱唔到歌 陳凱詠要改「忘我」性格 (22:35)

陳凱詠（Jace）日前接受許文軒主持的《StarTalk》訪問，談到推出首張實體專輯《PROCESSING》感受。Jace說：「呢張唱片記載咗我出道至今嘅過程、轉變及唔同嘅面向。」

唱片造型以綠色為主，她說：「我係一個後知後覺嘅人，原來自己鍾意綠色都唔知，公司開會時，佢哋好快就話我係屬於綠色。其實綠色真係好啱我，因為綠色對我嚟講係一個有趣嘅顏色，第一時間會諗到環保、自然，而我又鍾意真實，亦希望畀人感覺係一個有生機嘅人，熒光綠色畀人感覺好前衛，好難著上身，但我就成日著綠色上身，可能會令人抗拒同有鬼五馬六嘅感覺，所以綠色係代表我咁極端嘅面向。」

新歌《I Wish》屬輕快跳舞類型，Jace說：「我中學開始學跳舞，但係咪好鍾意，又唔算得上，甚至有段時間質疑自己，如果好鍾意跳舞，點解唔係日日練習？點解自己只係去到呢個Level？其實應該係唔夠鍾意，教小朋友跳舞係因為自己好喜歡小朋友，借佢哋過橋。除咗教佢哋數拍子、拉筋、聽音樂之外，仲會教佢哋操行、尊師重道。我入咗行之後就停咗教班，有時會喺度諗，幾時先有機會喺工作入面再接觸小朋友呢！」

Jace又表示要把「忘我」性格改善，她說：「平時講嘢太大聲，情緒太高漲，會影響唱歌，呢個真係要改。之前試過睇演唱會瘋狂大叫，我係一個睇演唱會唔留力嘅人，太興奮，最終搞到第2日出騷沙聲唱唔到。另外，我成日都唔見嘢，又唔補妝，搞到同事成日幫我執手尾，呢啲大頭蝦性格我已經改緊。」

（即時娛樂）