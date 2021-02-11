ViuTV 6‧5旺角麥花臣搞騷 入場名額只得100個 網民︰做香港樂迷好辛苦 (12:06)

早前有傳ViuTV將於6月舉行《Chill Club》演唱會，ViuTV今日終於正式公布詳情，活動名為《CHILL CLUB : A New Stage》，將於6月5日晚上8時在旺角麥花臣場館舉行，演出單位是《CHILL CLUB 推介榜 年度推介20/21》男女歌手金銀銅獎得主，包括林家謙、姜濤、陳卓賢（Ian）、林二汶、Serrini及李幸倪。

ViuTV在官方社交網表示是次活動為節目錄影︰「機會嚟啦﹗《CHILL CLUB : A New Stage》招募100位現場觀眾﹗6月5日晚入場睇SHOW。好多人問：幾時可以入場睇CHILL CLUB錄影？等咗咁耐，終於可以公開！我哋將會邀請《CHILL CLUB 推介榜 年度推介20/21》男女歌手金銀銅獎得主，同CHILL CLUB團隊一齊移師旺角麥花臣，以最高規格進行演出及錄影！」想得到入場門票的樂迷要登入官方提供的網址回答問題「你最想呢六個單位一齊玩邊首歌？點解？」，答得最好的50名人士將可每人獲得兩個入場名額，答案更有機會被團隊採用，成為正式環節一部分。

最後能入場睇騷的幸運兒只有100個，有網民慨嘆「又要搶」、「做香港樂迷好辛苦」。不少網民留言稱登入網址後未見表格，也有網民表示「死Link」。ViuTV後來表示網頁出現技術故障，目前正在搶修，呼籲網民利用這段時間先發揮創意想想答案。

（即時娛樂）