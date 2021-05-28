王祖藍狠問是否做綜藝節目就冇壓力 馮盈盈爆喊承認... (13:22)

馮盈盈在昨晚播出的《好聲好戲》總決賽中聲演《巴不得媽媽...》汪明荃飾演的婆婆角色時聲淚俱下，被主席評判之一的王祖藍狠批她未能抽離角色，而且壓力蓋過了實力，如何能演戲。

盈盈昨晚在社交平台播出王祖藍及汪明荃對她的足本版評語。原來祖藍在節目中指盈盈「壓力蓋過了實力，你的壓力大得連我都有壓力，我直頭覺得連我做這個節目都是錯的」後還有下文，他續問盈盈︰「如果去到這情况，你以後如何處理你的事業呢？對不起，我說得狠少少，你是否拍綜藝節目就冇壓力？」盈盈直認，稱自己雖然在拍劇及主持綜藝節目方面都有興趣，但自問參與綜藝節目時能表現多點個性、考即時反應，事前準備工夫較少。她自言在演戲方面非科班出身，即使如何努力仍是「爭啲」，但她在演戲方面也很有熱誠，很想做得好，不想外界覺得她只是做番自己。

盈盈回答祖藍問題時喊到收唔到聲，祖藍請她冷靜下來，請她欣賞自己，並呼籲現場人士拍掌給予鼓勵。汪明荃自言他們大部分藝人亦非科班出身，大家都是邊學邊做，寄語盈盈要多睇戲、觀察別人如何演戲，認為她是可以演戲的。汪明荃亦對身旁的祖藍表示他製作《好聲好戲》這個節目，令到很多同事好大壓力，祖藍聞言連聲致歉。

盈盈在社交網留言︰「多謝各位專業評審今晚給我的評語，特別多謝祖藍對我的一番感言。我知道自己因為這個比賽而情緒壓力太大，為了入戲，迫自己由早上排練開始進入情緒，以真感情、真眼淚練習，太過鑽牛角尖，令壓力影響了實力。多謝祖藍，如佢所講『這個紅燈，係因為想我減少壓力』，因為這些壓力都是自己給自己的。我要學習欣賞自己、愛自己，嘗試放鬆，享受過程。多謝這個舞台，多謝《好聲好戲》。」

相關新聞︰壓力蓋過實力｜馮盈盈未能抽離聲演角色 遭王祖藍狠批：你點演戲？

（即時娛樂）