周嘉洛暫別《開心速遞》劇組｜再見喇！「島大三子」畢業告別校園   (20:15)

王祖藍回巢無綫擔任首席創意官，為了專心職務，因而辭演古裝劇《痞子殿下》，其角色改由周嘉洛頂上，故周嘉洛會暫時離開《愛‧回家之開心速遞》劇組。隨着「金城安」周嘉洛「離家」，「島大三子」：金城安、朱凌凌（吳偉豪飾）及阿壯（焦浩軒飾）亦起了變化，今日焦浩軒在社交平台上載一張「島大三子」跟書蟲（林浩文飾）、面油（羅永健飾）及頭皮（吳卓衡飾）的背影照，並說「再見，多年嘅大學生活，大家終於成長畢業」；其後，他再分享6人加上監製的正面照，並感性留言：「大學線最後一集，百感交集，感恩遇見了大家。」他不忘多謝監製如此愛惜劇中「島大電影學會」6位成員，最後更送上一條六子獻唱的片段，十分感人。

至於另一張照片是「島大三子」跟池子孝（阮政峰飾）、Bonnie（林凱恩飾）、熊心如（蘇韻姿飾）及Candy（葉蒨文飾）的合照，相中的周嘉洛及林凱恩扁晒嘴，葉蒨文更做出扮喊的動作，充滿了離愁別緒，焦浩軒說「畢業係開心事，唔好扁嘴啦」，阮政峰卻搞笑回覆：「係囉~畢業開心事嚟㗎嘛，唔使唔開…咪住先！你哋畢業咋喎，我未㗎喎！咁我可以扁嘴啦！留低我一個！」

（即時娛樂）