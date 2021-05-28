孖伍宇烈暢談香港舞蹈藝術 劉兆銘：艱難裏得到快樂是有血有肉 (21:05)

香港舞蹈界開荒者劉兆銘（Ming Sir）與城市當代舞蹈團藝術總監伍宇烈，近日接受「第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮」前奏專輯訪問，細訴香港舞蹈藝術昔日與現在所遇到的困境，以及如何克服困難。兩人憶述曾合作的一次難忘作品，是由香港藝術節邀請15位對舞蹈很熱情的香港年輕人組成「我的舞蹈生涯」，笑言現在仍用「舞蹈生涯」，真的是為藝術而犧牲。「我們在很艱難裏面都能得到快樂，這種快樂是有血有肉，很大決心先找到這種快樂，現在也是一樣」。伍宇烈也認同，「因為我們經歷過舞蹈訓練，很多時老師所給的功課、要求，全部都是做不到就繼續做，做到再做更難的，就如面對困難先有種火，太容易就不會恨做」。

談到香港舞蹈的水平，Ming Sir覺得在這幾十年的進步速度很快，看不到其他地方或國家能有此速度與成績，「很多地方都艱難，但做到香港目前這成績，既廣泛又多人參加，速度很犀利，一定要講明，不是速度，是藝術水平不斷提高。回看香港本地舞蹈家有些作品，跟其他國家與地方比較已有接近水平。其他國家是經過100、200年的發展，但我們只有幾十年」。伍宇烈亦承認水準不斷提升，但同時看到未夠的地方，所以這是keep must going的動力。「有什麼地方未夠好，要告訴身邊做創作的人知道一直有進步，但到完美仍有距離」。

兩位不同年代的舞蹈家，被問到如果人生是一場舞蹈，伍宇烈只想到他的舞是「步操」，「好像一隊朋友如童子軍般操兵、步操，自己中途迷了路，但知道遲些會返去再加入大家，或者他們來搵你，又或者遇到另一個迷路的人，可能行行吓一齊去到所謂目的地」，說罷做出一個致敬動作。Ming Sir則說：「多些接觸深層的藝術，你就會多些快活。」

「第十五屆香港藝術發展獎頒獎禮」將於周日（30日）舉行，據第十五屆香港藝術發展獎工作小組主席吳雨表示，今年大會邀請汪明荃、湯駿業與黎玉清擔任司儀，屆時有8大電視媒體及網上平台播出頒獎禮盛況，一同見證各獎項得主的誕生。

（即時娛樂）