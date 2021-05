next

張曦雯與朱韻韻早在入行時已認識,感情要好。近日這對閨密相約到酒店Staycation,一邊享受日光浴,一邊歎香檳,認真寫意,難怪朱韻韻說自己開心到喊。朱韻韻在社交平台分享跟張曦雯的開心時光,兩人不約而同以三點式泳裝示人,美好身段表露無遺,其中張曦雯更大曬誘人長腿,十分吸睛。朱韻韻留言「A sweet friendship refreshes the soul @kelllycheung」,張曦雯則以「love you so much」回覆對方,姊妹情深。

