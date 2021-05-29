劉佩玥細數7位緋聞男友 伍允龍長氣 黃宗澤高估個人魅力 (15:07)

劉佩玥（Moon）入行8年先後跟多位男星傳過緋聞，因此被封為「TVB娘娘」。阿Moon接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時強調她不是「娘娘」︰「我真的沒見過『娘娘』要開車送同事或朋友回家，而且沒有人幫我拿東西！我外表是女仔，其實是個男仔頭。跟男仔做朋友卻無故變緋聞，很無奈！通通都被指是我的兵，搞到我一頭霧水！」

提到其緋聞男友包括黃又南、何猷亨、翟威廉、伍允龍、黃子恆、黃宗澤、周志文等，阿Moon大反應地說︰「嘩！有這麼長？全部都是假的﹗黃子恆、黃宗澤『流到爆』﹗伍允龍，我不難理解，我們在《城寨英雄》的熒幕情侶感覺深。黃又南是我拍《殭》時的同劇演員，我們沒對手戲，不知為何會傳出來﹗至於翟威廉，你們有沒有想過我的感受？關於何猷亨，真的不要詆毀這些公子﹗他與陳瀅相熟，但跟我完全沒關係，真的只是朋友﹗黃宗澤像我的哥哥，我跟他食飯時還笑他『你估你是唐僧嗎？這麼多人想吃你的肉！』」

阿Moon坦言與伍允龍合作時，兩人只可說在角色中有過電，她拍完即抽離角色，兩人在現實中未曾有進一步發展。阿Moon說︰「戲外，真的不要﹗他是個大哥哥，在很多事上都語重深長，不似他的年紀。（他很長氣？）對﹗是很長氣，哈哈﹗」至於周志文，阿Moon表示一入行已透過翟威廉認識他。兩人傳拍拖傳足幾年，阿Moon被問到跟對方可有發展機會時不置可否︰「這個世界上，什麼事都有機會，我不會說一定不可能。阿文是個好男仔。」

（即時娛樂）