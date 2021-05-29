全店廣東話最好有番自信 七仙羽批肥仔娟姐冇發展機會 (16:30)

【今日直擊】人氣風水師七仙羽（七師傅）出席米線店宣傳活動，為客人落單，外籍丈夫也有現身支持。提到她早前為該店拍攝的宣傳片大受網民歡迎，成功吸逾5000個Like，點擊率更超過6位數，七師傅說︰「很滿意，估不到廣告那麼成功﹗」她笑言跟店內一班姐姐合作拍攝時，發現自己的廣東話原來是最好，立即有番自信心。

ERROR隊長肥仔（梁業）與初戀女友阿芬分手，有網民重提七師傅曾在節目中爆肥仔早對練美娟（娟姐）有意思，令娟姐疑變第三者。七師傅說︰「我當時只是說笑﹗我曾在另一節目中說肥仔是武大郎，我知道他玩得才這樣說。（娟姐被誤會是第三者。）沒事的，我們有聯絡，稍後會有新節目講我、娟妹、肥仔的前世今生。我們3個人有關連，前世沒緣分的話，今天亦不會相聚。」

七師傅認為肥仔和娟姐不會有發展機會，直指娟姐不喜歡個子矮小的男生，娟姐亦非肥仔喜歡的類型。她說︰「肥仔喜歡乖巧的女仔，娟妹有點野性，肥仔不能降服她。肥仔現在那麼忙，每天都不夠瞓，沒時間拍拖。我每次見到他都睡覺、吃麵包和飲清水。他好勤力，吃麵包代表忙碌是好事，我都是吃麵包。」

（即時娛樂）