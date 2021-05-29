《聲夢傳奇》10強曬冷 炎明熹被睇好最有能力奪冠 (19:13)

【今日直擊】《聲夢傳奇》10強詹天文、冼靖峰、林智樂、姚焯菲、文凱婷、何晉樂、鍾柔美、黃奕斌、林君蓮及炎明熹，今日現身商場宣傳活動，吸引大批粉絲撐場。10位學員輪流上台獻唱，並即場選出心目中「最有能力奪冠」及「最需要激發潛能」的學員，結果炎明熹獲6票被睇好「最有能力奪冠」，冼靖峰憑5票成為「最需要激發潛能」學員。

炎明熹受訪時表示會繼續努力，不辜負隊員、家人和粉絲的期望。她坦言因被睇高一線而有壓力，自己會表現出最好。被問到哪位學員是勁敵時，炎明熹說︰「最大敵人是自己。迫自己進步會帶來壓力和緊張情緒，我至今未找到減壓方式，壓力大到失眠。隊友說靠吃東西、睡眠來減壓，我試過沒有用，吃東西時又怕肥，有罪惡感。」冼靖峰自言靠進食來減壓︰「我中三時是個大肥仔，體重曾達200萬。我現在160磅重，減肥是因為常被朋友鬧太肥及要上鏡，所以現在狂食減壓時會小心及保持運動。不過，現在參加比賽食無定時，作息時間混亂，很難肥。」

《聲夢》學員首次現身公開場合，炎明熹、冼靖峰未想過因是無綫活動而被狙擊，相反很開心見到現場有那麼多粉絲。炎明熹表示︰「參加比賽就有被批評和讚美的心理準備。（譚詠麟讚你。）很開心，家人也很喜歡譚校長，每次去卡拉OK都會唱他的歌。」

（即時娛樂）