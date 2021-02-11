KOLOR九展開騷 因疫情兩年無見樂迷 開四面台拉近距離 (22:06)

樂隊KOLOR一連3場《KOLOR IS LIVE 2021》昨晚（5月28日）於九展Star Hall揭開序幕！原本他們只開1場，之後加場再加場後，門票都被「秒殺」。KOLOR為與樂迷拉近距離，首次挑戰四面台，舞台更成XV形（即羅馬數字十五），延續去年KOLOR成軍15周年的特別日子，全場氣氛熱烈，觀眾跳到場地都感受到震動，製作團體笑言覺得像「暈船浪」！

演唱會以「KOLOR IS LIVE」為主題，當中「Live」既是「現場」，更有「生存」的意思，帶出KOLOR陪伴樂迷成長的含義。KOLOR隨著黑氣球進場，送上重新編曲的《堆沙》，為樂迷熱身。唱出《圍城》前，KOLOR感言說因疫情，與樂迷接近兩年沒見，問候樂迷近況。

結他手Robin提到KOLOR由10多年前慢慢成長至2019年於旺角麥花臣舉辦演唱會，當時因聽到有人說：「你塞爆Star Hall先算！」而感到灰心，但今年成功在Star Hall舉辦3場演出，十分感謝樂迷支持！低音結他手SingZ感言過去兩年間，有感疫情下人人自危，自己創作很多Demo，希望以音樂給大家力量支持下去。

尾聲時，KOLOR送上受樂迷歡迎的《時差》。鼓手Michael在演唱《可再遇見》前寄語樂迷，面對失望時，更要自強，盡力在自己能及範圍努力，引來全場觀眾鼓掌。接著演唱《追求》，KOLOR帶領樂迷隨節奏拍手。最後邀請全唱觀眾大合唱《初老》，將氣氛再次推至高峰。他們落台後，樂迷不停叫Encore，KOLOR為答謝樂迷，再次走到台上獻唱《Get So High》，演唱《好心分手之做乜分手》期間，Sammy帶領全場觀眾一同跳動，跳到場地都感受到震動！最後四子依照一直以來演出Encore傳統，齊齊脫去上衣拋給樂迷。

（即時娛樂）