專訪｜舞台劇《大MK日》 林日曦希望觀眾睇完帶住開心走 (23:52)

「腦細」林日曦繼兩年前舞台劇《大辭職日》後，今年再打造《大MK日》，與白只、楊偉倫、東方昇（王嘉偉）合演，大放笑彈。腦細說：「上次和白只及楊偉倫合作，反應好似幾好，決定合作多次，東方昇上次冇份，見他沖涼後爆紅立即找他演出。」

東方昇飾演一名50多歲很健碩的商場保安，劇中與3名MK仔主角大鬥法，腦細曾要求他以真肌肉上陣，但未練得切，屆時穿肌肉衫演出。腦細不擔心東方昇演出時失控不跟劇本去演：「他是一個絕對不會爆肚的人，之前啲衰嘢他都是諗過度過才去做，只擔心他不記得台詞，因為綵排時他經常講錯人名，有時女人名更講錯男人名。」

腦細表示《大MK日》講述他、白只及楊偉倫主演的MK仔，於一個商場內橫跨20年的故事，3個MK仔要由14歲演到34歲，但3人現實中已3、40歲，他事先向觀眾講聲不好意思，造型方面下了苦功，務求塑造後生感覺。腦細的造型參考內地「殺馬特」及世界各地MK仔造型匯聚，務求做到標奇立異。楊偉倫形容自己的造型是參照網絡傳說偶像「忘了愛」，還會露肉演出。不過論出位程度，白只原意扮電影《古惑仔》鄭伊健的造型，出來效果卻被評似林雪在某電影扮古惑仔，白只笑道：「有些事情真的連演技都幫不到手，這個身型加這個造型，不過團隊都很支持我，日日都話我好伊健，覺得好有愛。」

腦細指《大MK日》主要是一齣引人發笑的鬧劇，但希望笑中有其他，最基本要求是一定要令觀眾滿意，要對觀眾負責任，起碼觀眾能有某程度上的開心帶走。

欲知專訪詳情，請留意明日（5月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）