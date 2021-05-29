《二月廿九》延續篇遇「不可抗力」 監製羅嘉駿：台灣外景取消 (23:05)

ViuTV去年播映劉俊謙與吳海昕電視劇《二月廿九》大獲好評，乘勝追擊宣布開拍延續篇《940920》並加入蔡思韵參演。劉俊謙去年底透露有關拍攝計劃，原班人馬包括羅嘉駿監製與編審黃智揚，故事承接《二月廿九》世界觀，主角將在平行時空下發展新一段奇幻冒險之旅。期望明年春季於香港及台灣正式拍攝。

今日羅嘉駿在IG透露《940920》取消台灣拍攝，原因遇到「不可抗力」。他上載「不可抗力」解釋圖片，寫道：「好多合約會有句條款，話當遇上『不可抗力』而阻礙到合約履行，可以免除違約責任。發明呢個字嘅人，應該覺得人生有好多嘢都係不可抵抗。命運有時就係整定咗，係無得揀，無得反抗。」

他重提拍《二月廿九》幸運地於2019年12月中完成北海道的拍攝，1月疫情蔓延，要是製作隊遲一個月出發便可能拍唔成。《940920》繼續出埠，今次到台灣。半年又半年，因疫情未受控，拍攝延遲再延遲，台灣開始每日幾百宗確診，全面暫停工作簽證。他說：「我哋遇上咗不可抗力，可能係天災又可能係人禍，總之結論係我地出唔到埠，無得反抗，no bargain。既然個天想我留喺香港，咁我哋就拍好香港，做好本土電視劇。個劇本要大改，但我哋唔會再延期，照舊9月尾開拍，2月28號播映。我好相信上天幫我嘅選擇，每次我眼見唔好嘅事，到最後都會證明佢係揀得啱嘅，我諗今次都係。或者喺另一個平行時空無肺炎疫情；《940920》可以喺台灣取景；香港人仍然係香港人……但都係個句，唔到你揀，煮到埋嚟就諗下點食啦。」

(即時娛樂）