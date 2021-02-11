時隔兩年現身無綫撐老友 譚詠麟封曾志偉「TVB八公」 (13:54)

譚詠麟（阿倫）為撐老友曾志偉，時隔近兩年再臨電視城，參與無綫《萬眾同心公益金》演出。阿倫受訪時笑指曾志偉回巢出任副總經理後像變了另一個人，責任心重又承受很大壓力，擔心他會抑鬱。阿倫說︰「以前他做導演時，認真到經常八字眉。現在朋友說他每事問，變了『TVB八公』，為電視台付出很大。李克勤流住TVB的血，他就正在流TVB的膿。」

阿倫已完成接種兩針新冠疫苗，但不會參加「打針送樓」大抽獎。他表示疫情下工作量跌，身形卻發福不少。阿倫笑言︰「現在空閒到別人keep fit，我就keep fat。我有段時間比現在肥很多，已積極減肥等工作來臨。」

提到他早前點名讚《聲夢傳奇》參賽者炎明熹，阿倫表示︰「她真的壓到台﹗這班小朋友很乖、斯文及有禮貌，真正知書識禮﹗（新人最緊要知書識禮和尊重前輩？）中國是禮儀之邦，知書識禮比較好。從前別人教我們要懂得尊重，要跟人打招呼，但現在不緊要，各師各法吧了﹗」對於其稱讚被網民指是「死亡之吻」，阿倫不認同︰「翻查資料，李克勤唔得咩？他大器晚成，在內地很紅﹗陳奕迅、鄧紫棋在內地未有人識時，我第一個讚他們勁。事實勝於雄辯，時間會證明一切。」

（即時娛樂）