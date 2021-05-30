嫲嫲唱《皆大歡喜》即收聲唔喊 薛家燕抱實孫仔唔放手 (17:52)

【今日直擊】薛家燕兒子石耀庭（Jackson）和太太陳素怡（Zoe）一索得男，囝囝Julian於5月26日出世。家燕姐和Jackson一同受訪時，被兒子爆她唱《皆大歡喜》逗孫仔，BB聽到嫲嫲唱歌即時收聲唔再喊。

家燕姐坦言孫仔出世前一晚，她緊張到失眠，又指BB好大隻，頭髮濃密似爸爸，臉珠上的酒窩就似自己。家燕姐說︰「小朋友很健康，食得又瞓得，他一肚餓就大聲喊，好好中氣，可能遺傳我。」Jackson為兒子取名「Julian」是希望囝囝斯文乖巧，稍後會找專人為BB改中文名。他說︰「BB一被嫲嫲抱就收聲唔喊，眼仔睩睩望住嫲嫲唱《皆大歡喜》，𧨾到嫲嫲好開心，抱住不捨得放手。」

家燕姐為孫仔準備了牀仔及大量日用品，又請了陪月24小時照顧新抱及BB，目前正忙安排送薑醋給親友，預計最少送出300份。她表示︰「除了主持電台節目，我會減少其他工作，盡量幫忙湊孫，好似我也要放產假一樣，預計會忙足整個6月。」新手爸爸Jackson略帶疲態，他表示兒子好大食，自己幫忙湊B難休息，目前只待醫生批准，隨時接太太和兒子回家，是他最開心的首個父親節禮物。

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（即時娛樂）