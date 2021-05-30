電影《濁水漂流》吳鎮宇為露宿者發聲：瞓街係咪好蝦？ (23:01)

吳鎮宇演出李駿碩編導的電影《濁水漂流》，飾演一名染有毒癮，剛出獄而流落街頭的露宿者。電影是真人真事改編，參考發生在2012年政府人員到深水埗的街道天橋底「清場」，掃蕩40多個露宿者物品後，遭該班露宿者控告政府，要求賠償道歉討回公道的故事。演員除吳鎮宇，還有謝君豪、李麗珍、蔡思韵及朱栢康等，演繹大都會裏被遺棄的一群街頭族。

吳鎮宇日前透過網上視像接受訪問，對於他於戲中對白似反映港人心聲，部分變成金句，他表示沒有預料：「拍攝時我沒有政治立場，只感覺到現在歡樂氣氛，沒有以前那麼多。我認為最精警的對白是「我們瞓街是否好蝦？」「我們拿綜援是否一定要跪低？」這是我從角色出發，最想發聲講的對白。他是否如角色，認為有信念就必需要堅持下去？他嚴肅答：「我後生時...現在沒有此想法。有時有些堅持未必是好事，因為所堅持的，是不是百分百絕對正確是沒有人知，但此角色的堅持是因為有對與錯，只是政府沒有部門向他們作出道歉，就似被人遺棄。」

鎮宇為貼近故事主人翁癮君子的特質，戒口減肥、不化妝、再人為加工修飾造成一口「煙屎牙」，最難忍是幾日不洗頭增加邋遢效果。他承認為貼地在戲中需要狂爆粗：「是生活文化，沒理由因為避免電檢制度而不講。」他又在演出前曾乘車路經深水埗，實地考察做資料搜集，兒子Feynman亦同行，目睹一名吸毒者在街打針經過，有助他演繹得更神似。他說：「今次拍攝順利，一班演員都認為題材夠貼地，大家有一個社會良心責任，所以盡量做到最好。」

（即時娛樂）