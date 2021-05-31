激吻秀英張東潤 男女通殺 26歲韓星姜泰伍被笑「老顏」 (15:00)

由韓星徐仁國和朴寶英主演的Viu Original原創韓劇《某一天滅亡來到我家門前》，正於「黃Viu煲劇平台」熱播中。至於劇中飾演咖啡店老闆李賢奎的姜泰伍，與李洙赫上演「羅智娜（申度賢飾）爭奪戰」，是劇中不可忽視是愛情線之一。

近年憑《你太過分了》、《奔向愛情》打開知名度的姜泰伍，從小立志成為演員，2013年與徐康俊、孔明等組成韓國首個演員組合「5urprise」，並透過網絡劇正式出道。前年獲邀擔任《綠豆傳》男二，姜泰伍終憑「黑化演技」彈起，其中與張東潤上演的男男吻，更引發腐女熱話。

憶述該場「男男之吻」，姜泰伍透露：「我本來不怎麼塗潤唇膏，（為了這個吻）在拍攝前3﹑4天開始滋潤嘴唇，但是東潤哥說要散發傳統香味，所以在現場吃了人蔘糖，實在太難忘了，好像和綠豆（張東潤）產生了感情，拍攝時我也叫他親愛的。」去年他再接再厲，與少女時代秀英在劇集共演姊弟戀，一幕幕吻戲同樣激發粉絲尖叫，可見他是男女通殺。

演技漸受肯定，姜泰伍卻因為成熟外表被取笑，年前他與徐康俊亮相綜藝節目，被問到少年老成帶來的困擾，他笑言：「很羨慕康俊哥經常扮演年輕角色，我也想演和自己年紀相乎活潑角色，但是觀眾們看了劇集後，都覺得我是老顏，評論裏都是『竟然是1994年出生？』、『長得太老了吧﹗』」他無奈表示：「我小時候也很漂亮，但是高中開始運動後，吃了很多蛋白質營養劑，突然就變成老顏了。」

（即時娛樂）