愈唱愈High唱到除衫 樂隊KOLOR擬入紙申請明年紅館檔期 (17:05)

蔡一智（左起）、蔡一傑和布志綸昨晚都有睇騷。（林祖傑攝）

樂隊KOLOR一連3場九展Star Hall演唱會昨晚圓滿結束，蔡一智、蔡一傑、陳健安、Mr.成員布志綸（Alan）、譚傑明（MJ）等好友捧場。尾場除了有主音Sammy（蘇浩才）老婆盧巧音，繼續擔任和音外，還邀得鄧建明、周國賢的樂隊Zarahn及ToNick擔任演出嘉賓，周國賢在台上說：「我們和KOLOR是打邊爐腳和酒腳，好似是這樣開始，雖然隔1、2年才見一次，但每次見都吹好多水、飲好多嘢、食好多嘢，各自見證大家成長。」

KOLOR於台上特別提到因疫情令演唱會一再延期，一隔就兩年，還問台下樂迷這兩年點過？樂迷即齊聲高呼：「好X難過！」Sammy亦說：「我們這兩年由不開心、好沉默，什麼都不想做，又沒有演出，演唱會又沒有，大家就覓新目標，就是跑山、做運動，我們4個選擇不停低，找一些東西填滿時間，大家也不要不開心，要重拾自己，我們有生命的，不是死物！」

騷後KOLOR對今次開騷3場全爆滿，感到滿意，還透露已嘗試入紙申請明年紅館檔期，年底亦計劃出新碟。4子開騷狀態大勇，他們表示全靠運動，頭兩場見樂迷由開場企起身跳到尾後，大呻「唔係好掂」，兼且腰痠骨痛，他們呼籲樂迷多做運動。

（即時娛樂）