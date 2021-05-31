黎瑞恩心境樂觀擊退病魔 馬浚偉預算舞台劇蝕逾20萬 (17:18)

黎瑞恩（小恩子）、馬浚偉（馬仔）和林子博等，昨晚為6月11日公演的舞台劇《男人40 CEO》綵排，與其他演員排練其中一幕跳舞戲。

小恩子早前入院做身體檢查，發現原本長在胰臟的兩粒腫瘤突然消失，令她非常開心。她解釋：「原本兩粒都是良性瘤，但醫生說沒有藥可以食，最驚經常檢測照X光太多有輻射，沒事都變有事。我覺得生死有命，反而不去理它，照舊開心和去玩。怎知日前發燒不適，便入院順道做檢查，意外發現腫瘤自動消失，只留下兩個印。」她認為做人最緊要樂觀，對增加個人免疫力有幫助。

正式開騷日子愈臨近，處女演出舞台劇的小恩子心情緊張，自稱最怕講說話的她，要挑戰台上講一段長達3頁半紙的對白，最擔心屆時發台瘟。馬仔即派定心丸：「不緊要，因我是編劇，所以已經好熟劇本，萬一有出錯，隨時都可以幫她『兜』。我最擔心反而是望着小恩子時會忍不住笑，因為她的表情真的好豬！當然最重要也令觀眾看完笑一餐。」

馬仔已完成接種兩劑疫苗，台前幕後工作人員雖然未有全部打針，但演出前會勤做檢測，亦會為入場觀眾做足防疫措施。他又透露疫情下做10場演出，已預計蝕錢收場：「因為疫情限制入座率只有7成半，要開到8成半才收支打和，加上去年演出延期至今的額外支出，預算今次會蝕錢廿多萬元。」

（即時娛樂）