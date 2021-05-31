關嘉敏@Bingo簽約邵氏被指倒戈：我有付出努力同汗水 (18:15)

對於被指倒戈一事，關嘉敏坦言不開心，又稱好像抹煞了她的功勞。（劉永銳攝）

【今日直擊】Bingo成員關嘉敏（Carman）和陳康琪（Odilia）今日出席《音樂永續‧紀錄篇》首播會。參加ViuTV《全民造星III》的Carman簽約邵氏後，被網民指她倒戈，她說這是經理人公司決定，不是她可以話事，尊重公司決定，她也想在演員方面發展。

完了《造星III》後，ViuTV沒找她簽約，緋聞男友CY（陳澤言）也沒有。對於被批評倒戈，Carman坦言很不開心，她也是演藝行業的人，她參加《造星III》時就好支持，到另一個台工作後，又覺得她好差，好像抹煞了她的努力。

談到有指她是《造星III》捧出來？她說：「我都有付出努力和汗水，做好多嘢先做到表演。」她稍後為無綫拍拳擊節目，現在努力練拳。ViuTV以前都有個拳擊節目，會否擔心又被指抄襲？她認為自己現在處境，做什麼都被人講，盡力做好自己，不讓支持她的人失望。

同場艾妮忙籌備新歌，是她喜歡的虐心情歌，透露自己有很多被虐心經歷，她又自爆曾遇過兩個渣男，其中一個一腳踏幾船；雖然她幾年沒有拍拖，但好享受和習慣單身生活。而糖兄妹則表示在6月12日於海洋公園舉行音樂會，屆時會翻唱別人的歌。

（即時娛樂）