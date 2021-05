麥明詩淡出娛樂圈,重投律師界,早前她請假拍攝網劇《逐流時代》,以最佳狀態演出;她曾透露keep fit方法,除了有清晰目標及恆心,一星期游水3次,隔日在屋企跟app做6至10分鐘body weight workout,再配合控制飲食。麥明詩拍竣後已返回工作崗位,但她仍持之以恆,繼續游水;今日她在社交平台分享水著照,雖然身穿一件頭泳衣,仍難掩弗爆身段,她留言「I love swimming. The tranquillity, the solitude, the freedom. (Also swimming helps burn fat and good for joints)」方力申留言問她「要上技術改進課程嗎」,麥明詩回覆:「好喔!」未知最後會否成事呢?

(即時娛樂)