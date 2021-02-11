首次公開三台收視｜ViuTV上周最高收視《英雄本色III》4.7點 (23:10)

今晚無綫「突發」，向傳媒發放過去一星期（5月24日至5月30日）三個主要免費電視頻道翡翠台、ViuTV與香港開電視於黃金時間的收視調查報告。據收視資料顯示，上周一至周五翡翠台最高收視節目是《愛‧回家之開心速遞》，電視直播收視點23.2，觀眾人數152萬（每一收視點觀眾人數為65540）。近期口碑不俗的《好聲好戲》收視點15.3，觀眾人數100萬。上周六晚的《萬眾同心公益金》收視點13.7，上周日的《開心大綜藝》收視點17.6。

ViuTV上周一至周五最高收視節目是金剛主持、晚上11時半播映的《掃街達人》，收視點2.7，觀眾人數約17.7萬；韓劇《愛麗斯時空旅人》與上周首播的真人騷《中女唔易做》，收視點同為2.3，觀眾人數15萬。上周六播映《英雄本色III夕陽之歌》收視點4.7，觀眾人數30.8萬，成一周之冠；上周日的《山旮旯實習生》收視點達3.8。至於香港開電視一周最高收視節目是《空間改造王》收視點4.4，觀眾人數近29萬。是次提供收視數據來源是CSM媒介研究。

早年代無綫發放收視調查報告是翡翠台與本港台的同時段比較，5年前ViuTV開台，無綫提供給傳媒的收視調查報告僅翡翠台的成績，當時有解釋是不能代表別台發放收視成績，而ViuTV亦沒有公開每星期的收視成績。近年無綫的收視資料被傳媒形容為「滯後收視」，因為要計算7天追看的收視與家外媒體的數據，因此所公布的是兩星期前的節目收視成績。無綫所公布的收視資料來源包括CSM外，還有另外兩間公司參與。今晚突發向傳媒公布最新的上星期收視，單以CSM的收視數據來源，連ViuTV與香港開電視的收視成績也一併公布，看來要以收視數據證明三個頻道收視的差距以重振聲勢。

（即時娛樂）